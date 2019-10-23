رياضة | نجم المقاصة: أسعى للعودة للمنتخب

صرح محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة بأنه يركز مع فريقه في الفترة الحالية من أجل العودة للمنتخب.

وقال إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"فضلت الرحيل إلى مصر المقاصة بسبب إدارة النلدي وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وعدت بشكل جيد من الإصابة وانفذ تعليمات الجهاز الفني".

وأضاف :"لم أقصر مع الزمالك والإصابات أثرت على مستواي ومشواري مع الفريق وتربيت على الفوز فيه ولم أسئ له وعلاقتي بالجمهور جيدة".

وتابع :"علاقتي بمحمد صلاح نجم ليفربول رائعة ومتواصلة منذ منتخب الناشئين وتصريحه بأني من أفضل اللاعبين شهادة في حقي".

واختتم إبراهيم تصريحاته قائلاً :"نسعى لتقديم آداء مميز هذا الموسم واركز بشكل كامل هذا الموسم من أجل العودة للمنتخب وأتمنى التوفيق لحسام البدري مع المنتخب".