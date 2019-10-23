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رياضة | نجم المقاصة: أسعى للعودة للمنتخب

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الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:01 ص

محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة

محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة

ريهام عبد المحسن

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صرح محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة بأنه يركز مع فريقه في الفترة الحالية من أجل العودة للمنتخب.
وقال إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"فضلت الرحيل إلى مصر المقاصة بسبب إدارة النلدي وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وعدت بشكل جيد من الإصابة وانفذ تعليمات الجهاز الفني".
وأضاف :"لم أقصر مع الزمالك والإصابات أثرت على مستواي ومشواري مع الفريق وتربيت على الفوز فيه ولم أسئ له وعلاقتي بالجمهور جيدة".
وتابع :"علاقتي بمحمد صلاح نجم رائعة ومتواصلة منذ منتخب الناشئين وتصريحه بأني من أفضل اللاعبين شهادة في حقي".
واختتم إبراهيم تصريحاته قائلاً :"نسعى لتقديم آداء مميز هذا الموسم واركز بشكل كامل هذا الموسم من أجل العودة للمنتخب وأتمنى التوفيق لحسام البدري مع المنتخب".

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