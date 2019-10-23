رياضة | زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد على جالطة سراي ويُشيد بكورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد على جالطة سراي ويُشيد بكورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على فوز فريقه الصعب على مضيفه جالطة سراي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كنا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية. يجب أن نقدم كل شيء لأجل هذا القميص".

وأضاف :"لقد كان كورتوا متألقاً اليوم، لقد أنقذنا في الشوط الأول، ثم كانت لدينا العديد من الفرص الواضحة وكنت أتمنى تسجيل المزيد حتى لا تصل إلى المعاناه في النهاية".

وتابع :"كنا في قمة التركيز من الدقيقة الاولى إلى الدقيقة 90، وإذا لم تسجل الهدف الثاني فعليك أن تعاني حتى النهاية".

وواصل :"أنا سعيد جداً لأجل كورتوا ، هو يحتاج ذلك أيضاً، لقد قدم مباراة مميزة للغاية".

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وأردف :"الانتقادات هي جزء من كرة القدم، ما حدث سابقاً أصبح من الماضي، أنا أعرف أين أنا والموقف الذي لدي.، استجبنا اليوم وأنا سعيد".

وزاد :"أنا سعيد للفريق. هناك الكثير من الانتقادات عندما تخسر ولهذا كان من المهم الفوز اليوم".

وأوضح :"يجب أن نكون سعيدين بهذا الفوز لأنه ليس ملعباً سهلاً ونحن لعبنا بشخصية كبيرة".

وأشار :"رودريغو لاعب مهم جداً في الحاضر ومستقبل ريال مدريد ويمكنه اللعب مع الكاستيا حتى الآن، سنرى ما سنفعله بعد ذلك".

وأتم حديثه :"أمام هذا الجمهور كان من الصعب الخروج بنتيجة 1-0 ، لكننا فعلنا ذلك. وفي الواقع استحقينا الفوز بنتيجة 3-0".