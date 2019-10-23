رياضة | عام الشباب في أوروبا.. الأسعد لسترلينج والأتعس لنيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عام الشباب في أوروبا.. الأسعد لسترلينج والأتعس لنيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أمس الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

سترلينج في القائمة ونيمار يغيب

وشهدت قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 تواجد رحيم سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي وغياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان.

العام الأسعد لسترلينج والأتعس لنيمار

ويعتبر عام 2019 هو أسعد عام بالنسبة لرحيم سترلينج ولكنه على النقيض هو العام الأتعس بالنسبة لنيمار.

ويستعرض موقع "الخليج 365" مشوار سترلينج ونيمار في عام 2019 كالآتي:

- العام الأسعد لسترلينج

يعتبر موسم 2019 هو واحد من أفضل مواسم سترلينج طوال مسيرته حيث قدم مستوى ممتاز مع الفريق وفاز بالعديد من البطولات واقترب السيتي من تجديد عقده وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية.

شارك رحيم سترلينج في 47 مباراة مع نادي مانشستر سيتي خلال موسم 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 11 هدف.

وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي عقب منافسة شرسة مع نادي ليفربول كما حصد لقب كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية ودرع الاتحاد ووصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما شارك في 6 مباريات مع منتخب إنجلترا في موسم 2019 خلال منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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وبسبب مستوى سترلينج المميز مع السيتي قرر النادي تجديد عقد اللاعب مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 450 ألف جنية إسترليني كراتب إسبوعي للحفاظ عليه في صفوف الفريق عقب ظهور رغبة كبيرة من نادي ريال مدريد في ضمه.

وفي النهاية تم ترشيحه ضمن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

- العام الأتعس لنيمار

فيما يعتبر هذا الموسم من أتعس مواسم نيمار نظرا لكثرة إصاباته ومشكلاته وغيابه عن المشاركة مع باريس سان جيرمان بل وغيابه عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية هذا الموسم.

وقد شارك نيمار في 27 مباراة فقط مع نادي باريس سان جيرمان خلال موسم 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 23 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.

وحصد نيمار مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي فقط خلال موسم 2019 وودع دوري أبطال أوروبا مع الفريق في وقت مبكر.

ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع منتخب البرازيل في موسم 2019 بسبب كثرة إصاباته وغيابه عن الملاعب لفترة طويله.

و تعرض نيمار إلى العديد من الإصابات والإيقافات التي أبعدتخ لفترة طويله عن الملاعب بل ودخل في خلافات شديدة مع ناديه وأمتنع عن خوض التدريبات مطالبا الرحيل عن الفريق ليوافق الفريق عن رحيله ولكن تم حل هذه الأزمة.

وفي النهاية لم يتواجد نيمار في قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم لأول مرة منذ موسم 2010.

موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

يذكر أن سيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة باريس الفرنسية.