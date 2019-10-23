رياضة | أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: تأجيل الدوري.. والزمالك يواصل استعداداته لموقعة جينيراسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: تأجيل الدوري.. والزمالك يواصل استعداداته لموقعة جينيراسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم الأحداث الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 والذي شهد العديد من الأحداث الساخنه، خاصة من اتحاد الكرة المصري الذي قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز وأيضاً قرار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بعقد إجتماع غداً الأربعاء باتحاد الكرة، وتفكير الأهلي والزمالك في إقامة معسكر خارجي.

اتحاد الكرة يؤجل بطولة الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز لبعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين النادي الاهلي واتحاد الكرة والتى علي آثرها رفض الأهلي مواجهة نادي الجونة في اللقاء الذى كان مقرر له الأربعاء بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

حسام البدري يقرر عقد إجتماع مع جهازه المعاون عقب تأجيل الدوري

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عقد إجتماع عاجا مع جهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، صباح الأربعاء بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مناقشة الفترة القادمة بعد تأجيل بطولة الدوري المصري مما سيجعل هناك فترة راحة كبيرة للاعبين، وجاهزيتهم قبل خوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، وسيواجه منتخب مصر كينيا وكزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

الأهلي والزمالك يدرسوا إقامة معسكر خارجى بعد توقف الدوري

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يفكر النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر ونادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني ميتشو سريدوفيتش، إقامة معسكر خارجي بعد توقف بطولة الدوري المصري لبعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

اليوم الأخير بالدوري قبل التوقف.. أسوان تفوز علي إنبي بهدف

حقق نادي أسوان فوزه الأول ببطولة الدوري المصري بعد فوزه علي نادي إنبي والذي قاده اليوم حلمي طولان، بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن خالد.

وادي دجلة والمقاصة يتعادلان 2/2 قبل توقف الدوري

تعادل مصر المقاصة مع نظيره وادي دجلة بهدفين لكل فريق في لقاء قوي بين الفريقين، تقدم دجلة بهدف سريع عن طريق مروان حمدي في الثانية 50 ثم سجل رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 قبل ان يسجل المقاصة هدفين عن طريق صلاح عاشور في الدقيقة 52 ثم إيدو موسيس يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83.

الزمالك يواصل تدريباته إستعداداً لجينيراسيون فوت السنغالى

واصل اليوم نادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى يوم الخميس المقبل علي ملعب السلام ضمن مباراة الإياب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وشهد المران تدريبات مكثفة للاعبين لجاهزيتهم للقاء الهام بدوري أبطال إفريقيا.