رياضة | أخبار برشلونة: البرسا يقترب من ضم صفقتي من العيار الثقيل وتصريح ناري من فالفيردي ردا على رحيله وإصابة نجم البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: البرسا يقترب من ضم صفقتي من العيار الثقيل وتصريح ناري من فالفيردي ردا على رحيله وإصابة نجم البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي التحضيرات للمباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 22 - 10 - 2019:-

- موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن الصلح السري الذي حدث بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره نادي أتلتيكو مدريد .

صلح سري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة وقع اتفاق سري مع نادي أتلتيكو مدريد لحل قضية أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة دفع مبلغ 15 مليون يورو لحل القضية مع أتلتيكو مدريد واتفق الناديين على أن البارسا له حق شراء 6 لاعبين من الفريق من بينهم لاعبين من الفريق الأول وهم ساؤول وخيمينيز.

الأولوية لبرشلونة في ضم الستة لاعبين

وذكرت الصحيفة إلى أن الأولوية ستكون لنادي برشلونة في ضم الستة لاعبين حتى إذا قدم أي نادي عرض لضمهم وقدم برشلونة نفس العرض سيوافق أتلتيكو على عرض البارسا.

- تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي على ضم نجمي نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.

برشلونة يستعد لضم ثنائي أتلتيكو مدريد

وأكدت قناة "TV3" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع نادي أتلتيكو مدريد على ضم الثنائي ساؤول نيجويز وراؤول خيمينيز نجمي الفريق.

- سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج

استبعد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براج التشكيي غدًا الأربعاء.

ويحل برشلونة ضيفا ثقيلا مساء غد الأربعاء على سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أومتيتي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مران برشلونة الذي أقيم اليوم ليسبتعده فالفيردي من قائمة الفريق الكتالوني.

وكان أومتيتي قد عاد للمشاركة مع برشلونة بعد غياب طويل في المباراة الماضية أمام إيبار بالليجا والتي فاز فيها البارسا بثلاثية نظيفة.

- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براغ التشيكي غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي صامويل أومتيتي وسيريجو روبيرتو بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة ضد سلافيا براج

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سوايز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - فرانكي دي يونج -أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - أنسو فاتي.

- البالون دور تصدم برشلونة وريال مدريد

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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة البالون دور "الكرة الذهبية" لأغضل لاعب في العالم.

وحلت الصدمة داخل أروقة ريال مدريد وبرشلونة، بعدما غاب عدد كبير من ثنائي عملاقي الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، في غياب غير معتاد .

وغاب عن المرشحين لجائزة البالون من صفوف ريال مدريد دور كلًا من: سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو، توني كروس، لوكا مودريتش، جاريث بيل .

وفيما غاب الثنائي جيرارد بيكيه ولويس سواريز نجمي برشلونة عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور.

- فالفيردي يفضل الدفع بـ ديمبيلي بدلاً من جريزمان

يوجد في برشلونة منافسة شرسة هذا الموسم قد يعني فقدان إحدى المباريات خسارة مكانك في الفريق ، كما يمكن أن يشارك عثمان ديمبيلي.

وعاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى المنافسة الآن بعد أن غاب عن الرحلة إلى إيبوروا ، ولكن مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل الهدف والضغط عليه ، سيجد صعوبة في استعادة مكانه.

واستفاد جريزمان من غيابه وبدأ في إظهار علامات تفهم شركائه في MSG ، وابدأ من نقطة الصفر حتى يعود عثمان إلى مقاعد البدلاء لبرشلونة والآن ، كما كان من قبل ، سيتعين عليه الانتظار للحصول على فرصة ، لكن قد يحدث ذلك بمجرد مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ، وتعليقه لن ينتقل إلى أوروبا ، وقد يكون في خط البداية ضد سلافيا براغ.

ويعرف إرنستو فالفيردي أن لديه خيارات هذا الموسم ، ومن المحتمل أن يركز الآن على إشراك ديمبيلي عندما يستطيع ذلك ، ولقد أظهر علامات على الحياة هذا الموسم حتى الآن ، ولن يرغب فالفيردي في فقدان هذا الزخم.

- أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

أثار النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة جديدة داخل صفوف برشلونة بالرغم من إعارته مطلع الموسم الحالي إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن كوتينيو أثار أزمة اقتصادية كبرى داخل برشلونة، بعدما انتقل معارًا إلى صفوف بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن البلورجانا لا يزال مدين لنادي ليفربول بقيمة صفقة انتقال فيليب كوتينيو من النادي الإنجليزي إلى نظيره الإسباني خلال الموسم قبل الماضي.

وأضافت الصحيفة أن قيمة الصفقة بلغت 94.6 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتوجب على برشلونة سداده إلى ليفربول مقابل كوتينيو الذي تمت إعارته مطلع الموسم الحالي إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

- فالفيردي يرفض رحيل نجم برشلونة

رفض الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رحيل نجمه كارليس ألينيا خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا يرفض رحيل كارليس ألينيا نجم برشلونة إلى صفوف توتنهام .

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أن فالفيردي يعرف قيمة نجم برشلونة جيدًا ويرفض رحيله إلى توتنهام، حيث كان قد منع خروجه في الصيف الماضي لكن الان اللاعب لا يلعب منذ شهرين.

سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج