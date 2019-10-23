الامارات | الجزيرة يريد عزف «السمسمية» في الإسماعيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يريد عزف «السمسمية» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم نحو استاد الإسماعيلية في مصر الذي سيحتضن مواجهة الجزيرة ومستضيفه الإسماعيلي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، في لقاء يدخله ممثل الإمارات بهدف العودة بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الشهر المقبل.

وتشتهر مدينة الإسماعيلية بـ«السمسمية» وهي آلة موسيقية. وسيفقد «فخر أبوظبي» في مواجهة اليوم خدمات قوته الهجومية التي يتقدمها الثلاثي الهجومي علي مبخوت والمغربي مراد باتنا والبرازيلي كينو، بجانب صانعي الألعاب الدوليين عمر عبدالرحمن (عموري) وخلفان مبارك، إذ يغيبون لأسباب مختلفة من بينها الإصابة والإرهاق وعدم الجاهزية البدنية.

وسيكون مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، مطالباً بإيجاد توليفة من العناصر المتوافرة لديه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، خصوصاً أن فريقه سيكون مطالباً في اللقاء باللقب بتوازن ما بين الدفاع والهجوم، نظراً لوجود عناصر قد تمثل خطوة على مرمى الحارس الدولي علي خصيف.

وكانت مباراة الفريق التي خاضها بداية الأسبوع أمام فريق خورفكان بمثابة تحضير جيد للمدرب للقاء اليوم، خصوصاً أنها شهدت غياب كل من مراد باتنا وكينو وخلفان مبارك، بينما أجرى مارسيل كايزر تبديلاً بخروج «عموري» من أجل تطبيق أسلوب اللعب في غياب أربعة لاعبين لن يكونوا متاحين لديه أمام «الدراويش».

واستعرض الجزيرة قوته في لقاء خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت الأهداف بطرق متنوعة عن طريق علي مبخوت، الذي سيغيب عن لقاء اليوم، وعبدالله رمضان وخليفة الحمادي، وهو ما يعطي مؤشراً إلى تعدد مصادر الخطورة في الفريق، وهو ما تأمل جماهير الفريق تكراره في مواجهة اليوم.

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في المقابل، يتطلع أصحاب الأرض لتحقيق فوز بعدد وافر من الأهداف لوضع قدم في الدور القادم، وخصص مدرب فريق الإسماعيلي، الصربي ميودراج يسيتش، خلال المران الرئيس تدريبات خاصة لثلاثي الفريق همام طارق وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولي على الضربات الثابتة، بجانب جمل تكتيكية تمهيداً لتنفيذها في لقاء اليوم.

المنياوي: غيابات الجزيرة لا تهمنا

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، صبري المنياوي، أن الغيابات في صفوف الجزيرة التي يتقدمها لاعب الوسط الدولي، عمر عبدالرحمن (عموري)، والمهاجم الدولي علي مبخوت، لا تهمهم على الاطلاق بقدر اهتمامهم بهدف واحد في اللقاء الذي سيجمعهم اليوم، والمتمثل في تحقيق الفوز بفارق مريح. وقال المنياوي في تصريحاته لموقع «في الجول»: «لا نهتم بغيابات الجزيرة، لأنها لا تعني لنا أي شيء على الإطلاق، فنحن نركز على أمر واحد فقط هو تحقيق الانتصار، وهدفنا تحقيق نتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في الإمارات، وقد تعاهدنا على مصالحة جماهير الإسماعيلي وتحقيق نتائج إيجابية».

صافرة مغربية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويساعده كل من يوسف مبروك ويحيى النوالي بجانب جلال جيد حكماً رابعاً.

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