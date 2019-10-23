الامارات | «المبارزة» تهدي الإمارات الميدالية الـ 11 في «خليجي المرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المبارزة» تهدي الإمارات الميدالية الـ 11 في «خليجي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت منتخبات الإمارات رصيدها إلى 11 ميدالية، في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون الخليـجي، المقامة حالياً في ضيافة الكويت. وجاءت الميدالية من خلال ذهبية منتخب المبارزة ضمن سلاح الفلوريه، الذي فاز في النهائي على منتخب قطر، بنتيجة 45-24، فيما أنهى منتخبا السعودية والبحرين مشاركتهما في المسابقة ذاتها بالمركزين الثالث والثالث مكرّراً.

وضم منتخب المبارزة الرباعي المكون من: لطيفة الحوسني ونورا البريكي وشهد خرّام وفاطمة الكعبي. وشهدت تتويج منتخب المبارزة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي، ومنى الشامسي مديرة الوفد. ورفعت المبارزة حصادها في الدورة إلى تسع ميداليات حتى الآن، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وأربع برونزية، ومن المتوقع أن تزيد غلّة المبارزة اليوم، بختام منافسات الفرق في سلاح الايبيه والسابر، مقابل ميداليتين برونزيتين تحققتا من خلال منتخب البولينغ في منافسات الزوجي، والثانية في الرماية. وجاء تفوق الرماية بعد حصوله على المركز الثالثة والميدالية البرونزية في فئة «المسدس فئة 10 متر»، للفرق، فيما نال المركز الرابع في مسابقة البندقية «فئة 10 متر للفرق». ونجحت الرامية سلوى سعيد في الوصول إلى نهائيات فردي مسدس فئة 10 متر، لكنها حلت بالمركز السابع في جولات المسابقة.

وقالت إدارية منتخب الرماية، هند الحوسني، في تصريحات صحافية: شهدت جولات هذا اليوم تحديات كبيرة، في ظل وجود منتخبات مشهود لها بالتميز في الرماية على المستوى الإقليمي وليس الخليجي فقط، ما جعل التنافسية عالية جداً. في المقابل، تفوق منتخب البولينغ، وحقق برونزية الزوجي، عن طريق هند الحمادي وسارة الملا، بمجموع نقاط 2307، بعد منافسات حادة مع عمان الذي حقق الفضية، فيما حقق البحرين المركز الأول.

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منتخب اليد يحرز الفوز الثاني على حساب البحرين

واصل منتخب كرة اليد تألقه في البطولة، وحقق فوزه الثاني أمام المنتخب البحريني، أول من أمس، بنتيجة 28-20، في مباراة شهدت سيطرة واضحة لبنات الإمارات منذ شوطها الأول. وكان «أبيض اليد» فاز في الجولة الأولى على عمان 21-14، ليضمن بذلك الفوز بميدالية من بين المراكز الثلاثة الأولى، بانتظار مواجهة الكويت في ثالثة جولات البطولة.

وقال مدرب المنتخب، إبراهيم عيسى الأميري، في تصريحات صحافية: رغم التحضيرات المتأخرة، فإن الفريق استطاع فرض أسلوبه في الجولتين الأولى والثانية، وحقق النتيجة المطلوبة، والأهمّ أن مستوى المنتخب في تطوّر متصاعد.

رفع منتخب المبارزة حصاده في الدورة إلى 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و4 برونزيات.