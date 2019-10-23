الامارات | فتح التسجيل في برنامج «جامعي الكرات» بـ«تنس مبادلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في برنامج «جامعي الكرات» بـ«تنس مبادلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، في بيان صحافي، عن فتح باب التسجيل في برنامج «جامعي الكرات» الذي يتيح للأطفال التسجيل للتطوّع ومساعدة نجوم التنس على أرض الملعب، خلال منافسات البطولة التي ستنطلق على أرض مجمّع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في ديسمبر المقبل.

ويدعو برنامج جامعي الكرات، الذي تنظمه أكاديمية مدينة زايد الرياضية المهتمين بدءاً من سن 12 -17 للتسجيل في المبادرة، حيث سيتلقّى الأطفال الذين سيتم اختيارهم تدريبات خاصة تمتد لسبعة أسابيع لتطوير مهاراتهم وسرعتهم في جمع الكرات.

إلى جانب اكتساب مهارات مميزة تمكّنهم من لعب دورٍ مهم على أرض الملعب بما يضمن سير منافسات البطولة بشكلٍ سلس، وسيحظى جامعو الكرات بفرصةٍ مميزة لمتابعة مجريات المباريات عن كثب، والعمل على أرض الملعب بالقرب من النجوم المشاركين، بمن في ذلك رافاييل نادال المصنف ثانياً عالمياً، ودانييل ميدفيديف المصنف رابعاً، إلى جانب الفائزة ببطولة غراند سلام لخمس مرات ماريا شارابوفا وأماندا أنيسيموفا ضمن فئة السيدات.