عبدالرحمن بن مساعد لرئيس الاتحاد الآسيوي: تصرفات حُكَّامك كارثية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن بن مساعد لرئيس الاتحاد الآسيوي: تصرفات حُكَّامك كارثية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)عبَّر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن استيائه من ما أسماه «تصرفات الحُكَّام تجاه الأندية السعودية والهلال تحديداً».
ووجَّه بن مساعد رسالة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء) جاء فيها: «ما يفعله حُكَّامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديداً تحت مرأى بصرك أمر كارثي، ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات».
وأضاف: «أما قراركم بعدم استخدام تقنية الـ VAR، فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا!».
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