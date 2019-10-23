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محمد بركات: حسام الزناتي سيحضر اجتماع جهاز المنتخب غدًا...

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جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر الجبلاية.

 

قال بركات في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة كان يخطط لإقامة مباريات في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب يريد إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، ولذلك سيتم التنسيق بشأن الموعد.

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