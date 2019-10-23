شكرا لقرائتكم محمد بركات: حسام الزناتي سيحضر اجتماع جهاز المنتخب غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال بركات في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة كان يخطط لإقامة مباريات في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب يريد إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، ولذلك سيتم التنسيق بشأن الموعد.
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