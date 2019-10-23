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الراحة ممنوعة فى دجلة بعد التعادل مع المقاصة...

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جدة - عمرو شويل رفض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، منح لاعبى فريقه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، بعد التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق الدجلاوى تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على أن يحدد بعدها الجهاز الفنى برنامج المرحلة المقبلة، خاصة وأن استئناف مسابقة الدورى سيكون بعد كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وارتفع رصيد الفريق الدجلاوى لثلاثة نقاط، محتلاً المركز الخامس عشر بجدول الدورى، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة السابعة، محتلاً المركز السابع.

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