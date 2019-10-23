شكرا لقرائتكم محمد بركات يكشف موقف لاعبى المنتخب الأوليمبى من المعسكر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال بركات في تصريحات تلفزيونية، إن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.
وواصل أن انضمام لاعبين للمنتخب الأول لن يكون بالأمر السهل خاصة أن المنتخب الأوليمبي لن يضمن الصعود للأوليمبياد إلا إذا تجاوز الدور قبل النهائي الذي ستقام مباراته يوم 18 نوفمبر الجاري، وبالتالي من الصعب أن يفرط المنتخب الأوليمبي في أيًا من لاعبيه قبل مباراة نصف النهائي حال صعوده.
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