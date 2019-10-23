شكرا لقرائتكم محمد بركات يكشف موقف ودية منتخب مصر يوم 8 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، موقف ودية الفريق القومي التي يرغب الجهاز الفني، في إقامتها يوم 8 نوفمبر المقبل.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية: "المباراة قد تقام بنسبة 50%"، مشيرًا إلى أنه حال إقامتها بالفعل قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.

ولفت إلى أنه تم مخاطبة جيبوتي وليبيريا لكن جهاز المنتخب لم يصله رد نهائي منهما حتى الآن.