شكرا لقرائتكم محمد بركات يكشف موقف ودية منتخب مصر يوم 8 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال بركات في تصريحات تلفزيونية: "المباراة قد تقام بنسبة 50%"، مشيرًا إلى أنه حال إقامتها بالفعل قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.
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