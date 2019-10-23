شكرا لقرائتكم محمد بركات: 25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال بركات في تصريحات تلفزيونية، إن معظم اللاعبين سيكونوا من المجموعة التي انضمت في معسكر أكتوبر الماضي.
وواصل أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق نتائج جيدة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لتحقيق هدف الصعود للبطولة.
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