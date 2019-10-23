شكرا لقرائتكم محمد بركات: 25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية، إن معظم اللاعبين سيكونوا من المجموعة التي انضمت في معسكر أكتوبر الماضي.

وواصل أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق نتائج جيدة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لتحقيق هدف الصعود للبطولة.