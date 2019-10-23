شكرا لقرائتكم بركات: سنطلب إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الكأس بداية نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني سيطلب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل مبكرًا.
قال بركات في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من الأندية الثلاثة خاصة وأن أغلب اللاعبين من الزمالك والأهلي وبيراميدز.
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