شكرا لقرائتكم حسام حسن يبحث عن حلول فى سموحة لمواجهة أزمة تأجيل الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام حسن المدير الفنى لسموحه وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق غداً ، الأربعاء، جلسه مع الجهاز الفنى المعاون يتم خلال طرح جميع الحلول للمرحله القادمة عقب تأجيل مباريات الدورى العام. ويدرس الجهاز الفنى منح اللاعبين راحه سلبيه 72 ساعة على ان يعود الفريق بعدها للتدريبات اليوميه واقامه معسكر سكندرى يكون بمثابه فتره اعداد جديدة يتخلله عدد من المباريات الودية. ويسعى العميد لاستكمال فتره التجانس التى بدأت تاتى بثمارها خلال الفتره الماضية في بطولة الدوري.

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