أسبريا وسيبا يتوقعان فوز الشباب بلقب الدوري السعودي

توقع كلا من الكولومبي أسبريا والبرازيلي سيبا، لاعبا نادي الشباب، فوز فريقهما بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

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وقال أسبريا في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : لقب الدوري سيكون من نصيب الشباب، أما كأس الملك فلا أعلم من سيحققه، وذهب زميله سيبا في ذات الاتجاه، وذكر: الشباب سيفوز بلقب الدوري أما الفائز بلقب الكأس يصعب توقعه.

وكشف اللاعب الكولومبي الذي انتقل إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الفيحاء، أنه يفضل مقابلة أهلي جدة وتجنب فريقه السابق الفيحاء، فيما ذكر سيبا أنه يحب مواجهة الهلال ولا يرغب في اللعب أمام الاتفاق.

وحول أفضل اللاعبين حسب وجهة نظرهما، وقع اختيار أسبريا على جوليانو لاعب النصر، مشيرا إلى أنه يرغب في تبادل القمصان معه، وذهب البرازيلي إلى مواطنه كارلوس إدواردو مهاجم الهلال، ولفت إلى أنه يرغب في الحصول على قميصه أيضا.