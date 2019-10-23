شكرا لقرائتكم الهلال يخسر أمام السد ويتأهل إلى نهائي آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الهلال السعودي مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بنظام المسابقة الجديد بعد خسارته أمام ضيفه السد القطري 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، يوم الثلاثاء.

واستفاد الهلال من فوزه بمواجهة الذهاب التي أقيمت بالدوحة حينما اكتسح السد 4-1، ليتأهل بأفضلية الأهداف.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بضغط كبير من السد الذي بحث عن هدفٍ مبكر ووضح ذلك من خلال اندفاعه القوي على مرمى الهلال الذي كاد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يفتتح التسجيل حينما تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 13 تمكن لاعب الهلال سالم الدوسري من افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة بالخطأ من مدافع السد طارق سلمان ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ورد السد سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 17 حينما تمكن لاعبه أكرم عفيف من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.

وواصل السد هجومه ونجح لاعبه نام تاي هي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسن الهيدوس ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ولم يتوقف هجوم السد وتمكن لاعبه حسن الهيدوس من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 20 بعد تلقيه كرة بالخطأ من الكوري غانغ هيون سو مدافع الهلال ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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واستعاد الهلال عافيته بعدما هاجم السد ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل السد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما تلقى لاعبه سالم الهاجري تمريرة مميزة من زميله نام تاي هي ليسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وكاد الكوري نام تاي هي أن يسجل الهدف الرابع للسد بعدما خطف كرةً من لاعب الهلال سلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت من جانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وواصل السد فرض سيطرته دون أن يشكل خطورة على مرمى الهلال الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف هدف التعادل حينما تلقى لاعبه سالم الدوسري تمريرة أمام المرمى من زميله الايطالي جوفينكو لينفرد بالحارس ويسدد الكرة إلا أن الأخير تصدى لها بصعوبة.

وكثف السد هجومه بحثاً عن الهدف الرابع، وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه أكرم عفيف الذي تلقى عرضية متقنة من زميله بيدرو ليحول الكرة بقدمه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن مدافع السد خوخي بوعلام من تسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله الكوري نام تاي هي برأسه لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافياً ليتأهل الهلال لنهائي القارة بأفضلية التسجيل خارج أرضه.

وسيواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا الفائز من مواجهة غوانزو الصيني أمام أوراوا الياباني التي ستقام غداً الأربعاء، علماً بأن الفريق الياباني حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.