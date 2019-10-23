شكرا لقرائتكم مشجعو الهلال يتمنون مواجهة أوراوا الياباني في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تمنى مشجعو الهلال ملاقاة فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية على حساب السد القطري يوم الثلاثاء 6-5 بمجموع المباراتين ليبلغ النهائي الآسيوي الثالث له في آخر خمسة مواسم.
ويرغب بعض مشجعي الهلال بملاقاة أوراوا للثأر من الهزيمة التي تعرض إليها فريقهم في نهائي نسخة 2017 عندما فاز اليابانيون 2-1 بمجموع المباراتين، وتوجوا باللقب.
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