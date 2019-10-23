شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً صعباً من ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا من ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الدولي الإسباني ألفارو موراتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

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وجاء الهدف من هجمة منظمة بدأت بتمريرة من توماس ليمار إلى رونان لدوي في الجانب الأيسر، ليلعب كرة عرضية متقنة قابلها ألفارو موراتا بضربة رأس قوية لتلمس الكرة يد الحارس أوكاس هراديكي حارس ليفركوزن قبل أن تعانق الشباك.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وظل فريق باير ليفركوزن في قاع الترتيب بلا نقاط.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع فيردر بريمن في ذات اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الألماني .