شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة للتنس» تطلق برنامج «جامعي الكرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن فتح باب التسجيل في برنامج جامعي الكرات والتي تتيح للأطفال التسجيل للتطوّع ومساعدة نجوم التنس على أرض الملعب خلال منافسات البطولة التي ستنطلق في مدينة زايد الرياضية في ديسمبر/‏كانون الأول المقبل. ويدعو البرنامج المهتمين بدءاً من سن 12 -17 للتسجيل في المبادرة، حيث سيتلقى الأطفال الذين سيتم اختيارهم تدريبات خاصة تمتد لسبعة أسابيع لتطوير مهاراتهم وسرعتهم في جمع الكرات.

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