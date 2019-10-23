منتخب المبارزة يهدي الإمارات الميدالية 11 في «خليجي المرأة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:عدنان الغربي وعماد إبراهيم وياسمين العطار

أهدى منتخبنا الوطني للمبارزة الميدالية رقم 11 للإمارات في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حالياً في الكويت؛ بعدما اكتسح المنتخب القطري في المباراة النهائية لمنافسات الفرق في سلاح الفلوريه بنتيجة (45-24) لينتزع الميدالية الذهبية بجدارة، فيما أنهى منتخبا السعودية والبحرين مشاركتهما في المسابقة ذاتها في المركزين الثالث والثالث مكرّر. وضم منتخبنا الوطني المتوج بذهبية فرق سلاح الفلوريه الرباعي المكون من لطيفة الحوسني ونورا البريكي وشهد خرّام وفاطمة الكعبي.

شهدت مراسم تتويج بطلات المبارزة، نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي، ومنى الشامسي مديرة الوفد.

ورفعت المبارزة حصادها في الدورة إلى 9 ميداليات حتى الآن، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و4 ميداليات برونزية، ومن المتوقع أن تزيد غلّة المبارزة اليوم، بختام منافسات الفرق في سلاح الايبيه والسابر، مقابل ميداليتين برونزيتين تحققتا، أمس، الأولى عن طريق منتخب البولينج في منافسات الزوجي، والثانية في منافسات فرق الرماية.

وكان منتخبنا الوطني للمبارزة حقق 3 ميداليات في اليوم الأول للدورة في مسابقة سلاح الفلوريه فردي عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني التي حصلت على الميدالية الذهبية

ونورة البريكي صاحبة الميدالية الفضية، وشهد خرّام الميدالية البرونزية، وواصل منتخبنا تألقه في اليوم الثاني؛ بحصوله على 5 ميداليات ملوّنة، بواسطة العنود مبروك السعدي التي حصلت على الميدالية الفضية في مسابقة سلاح الايبيه فردي، وعائشة عيسى عبيد على الميدالية البرونزية في المسابقة ذاتها، وميدالية فضية لشهد خرّام في مسابقة السابر فردي، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين بواسطة شوق سعيد بلال ونورا محمد البريكي.

هذا وانتزع منتخبنا الوطني للرماية المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة المسدس فئة 10 أمتار فرقي، فيما نال المركز الرابع في مسابقة البندقية فئة 10 أمتار فرقي ونجحت الرامية سلوى سعيد في الوصول إلى نهائيات فردي مسدس فئة 10 أمتار؛ لكنها حلت في المركز السابع في جولات المسابقة.

ونجح منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات في تحقيق فوزه الثاني في الدورة؛ بعدما تغلب على نظيره البحريني مساء أول أمس بنتيجة (28-20) في مباراة شهدت سيطرة واضحة لبنات الإمارات منذ شوطها الأول. وكان «أبيض اليد» فاز في الجولة الأولى على منتخب عمان (21-14) ليضمن بذلك الفوز بميدالية من بين المراكز الثلاثة الأولى في انتظار مواجهة نظيره الكويتي لحساب الجولة الثالثة لمنافسات كرة اليد مساء اليوم.

وأوضح مدرب منتخبنا، إبراهيم عيسى الأميري، أنه بالرغم من التحضيرات المتأخرة فإن الفريق استطاع فرض أسلوبه في الجولتين الأولى والثانية، وحقق النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني جاء للمنافسة على اللقب؛ ولذلك كانت مواجهته صعبة، وقال: نجحنا في إدارة المباراة بالشكل الذي أردناه، والتحكّم في مجرياتها؛ بفضل الانضباط التكتيكي للاعبات واللعب حسب إمكاناتنا المتاحة، والأهمّ أن مستوى المنتخب في تطوّر بنسق تصاعدي.

تمكن منتخب الإمارات للبولينج من إضافة برونزية إلى رصيد الأبيض، أمس؛ وذلك بتحقيقه المركز الثالث بمسابقة الزوجي ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق اللاعبتين هند الحمادي وسارة الملا بمجموع نقاط 2307، بعد منافسات حادة ومتقاربة مع منتخب عُمان، الذي حقق الميدالية الفضية محققاً مجموع نقاط 2323، فيما حققت سيدات البحرين المركز الأول بمجموع نقاط 2623.

وشهدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي المشارك في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نجاحات وتفوق فرقنا في كرة السلة واليد وكان لتواجدها وتحفيزها المتواصل للاعبات كبير الأثر فيما تحقق من إنجازات في مواجهات أمس وأول أمس.