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فوز صعب لأسوان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فريق أسوان فوزاً صعباً من ضيفه إنبي (1 - صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في المرحلة الخامسة من منافسات الممتاز لكرة القدم.
ويدين أسوان بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرحمن خالد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال31.

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