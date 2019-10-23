شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب لأسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فريق أسوان فوزاً صعباً من ضيفه إنبي (1 - صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين أسوان بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرحمن خالد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال31.

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