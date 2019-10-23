الوصل والجزيرة يواجهان الاتحاد والإسماعيلي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: حسن الخميس وأيمن بشير

يستضيف فريق الوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم في استاد زعبيل فريق الاتحاد جدة السعودي في ذهاب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، إن «الإمبراطور» يمر بمرحلة صعبة للغاية خاصة بعد الهزيمة الذي تلقاها في الدوري أمام الشارقة (1-5)، وأكد أن على الفريق تجاوز حالته النفسية السيئة؛ عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السعودي اليوم.

وذكر ريجيكامب أن تغيير مدرب الاتحاد السعودي قبل المواجهة، لا يشغل تفكير الجهاز الفني، وتابع «أفضل التركيز على فريقنا، ومعالجة المشاكل التي يعانيها؛ لتقديم أداء يرضي الجماهير». وأشار إلى أن الفريق تلقى خلال المباريات السابقة العديد من الأهداف السهلة، والتي وصفها بالساذجة.من جانبه، أكد المدافع البرازيلي لوكاس جالفاو، أن المباراة تشكل أهمية كبيرة للاعبي الوصل، وطالب بنسيان ما حدث في مباراة الشارقة.

أما محمد العبدلي المدير الفني لفريق الاتحاد، والذي حل مكان التشيلي سييرا المقال من منصبه، فقال: إنه يسعى لتحقيق الفوز أمام الوصل.

وفي مباراة ثانية، يحل الجزيرة في التاسعة من مساء اليوم ضيفاً على «الدراويش» في استاد الإسماعيلية.

ويسعى المدرب الهولندي، مارسيل كايرز، إلى تحقيق فوز مطمئن قبل لقاء العودة يوم 26 نوفمبر/‏تشرين الثاني في أبوظبي، خاصة أن كايزر أخرج الثنائي الوطني «عموري» ومبخوت من حساباته لمباراة الذهاب، كما قرر الهولندي استبعاد المغربي مراد باتنا،وخلفان مبارك والبرازيلي كينو؛ بسبب الإصابة.

وتضم قائمة الجزيرة علي خصيف، عبد الرحمن العامري وعادل أبوبكر، «حراس المرمى» إلى جانب محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، وعبد الله إدريس،سلطان الغافري، عامر عبد الرحمن، عبد الله رمضان، أحمد محمود، عبد الله فدعق وثولاني سيرويرو، وزايد العامري وفيصل المطروشي.