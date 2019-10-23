العويس لاعب الحمرية يمثل المنتخب في «عربية الشراع الحديث»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك لاعب نادي الحمرية محمد العويس ضمن صفوف لاعبي منتخب الإمارات للشراع الحديث؛ للمشاركة في البطولة العربية للشراع الحديث المقامة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتأتي مشاركة اللاعب في صفوف المنتخب ضمن رؤية مجلس إدارة نادي الحمرية في تأهيل اللاعبين، وصقل مهاراتهم الرياضية؛ لخدمة وطنهم ورفع علمه خفاقاً عالياً في مختلف المنافسات والمشاركات العالمية، وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأوضح سالم سعيد المهيري، رئيس لجنة الألعاب الجماعية في نادي الحمرية، أن مشاركة اللاعب ضمن صفوف المنتخب الوطني للشراع الحديث تأتي بعد المستوى الاحترافي العالي الذي قدمه اللاعب في مختلف المنافسات والجولات البحرية التي شارك فيها، محققاً نتائج لافته في رياضة الشراع الحديث.

وأكد المهيري قوة البطولة، عطفاً على ما تضمه من منتخبات قوية؛ حيث يشارك فيها عدة منتخبات عربية، تشمل منتخبات: مصر، الجزائر، تونس، الكويت، المغرب، البحرين، عُمان، السودان، السعودية، فلسطين.

وأكد أن لاعب نادي الحمرية محمد العويس حصل مؤخراً مع النادي على المركز الثالث في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الإمارات للشراع الحديث المقامة في أبوظبي، وحقق اللاعب مركزاً متقدماً عن مشاركته في صنف الاوبتمست في رياضة الشراع البحرية.