شكرا لقرائتكم خبر عن غوران يبدأ مهامه مع خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي وقع المدرب الصربي غوران عقداً مع إدارة نادي خورفكان للإشراف على الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للمدرب كاميلي، وقد أعقب التوقيع جلسة مع المدرب. وباشر غوران مهامه مع «النسور» أمس استعداداً لمواجهة بني ياس في الجولة الخامسة من الدوري.

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