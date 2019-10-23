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بطولة دولية ودية للمنتخبات الأولمبية في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع شركة IAST SPORT النسخة الثالثة للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم تحت 23 سنة، للفترة من 13 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 6 منتخبات آسيوية هي: الإمارات، ، البحرين، سوريا، أوزبكستان وكوريا الجنوبية.
وتأتي البطولة في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير/كانون الثاني المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020؛ حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن.
وقال إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إن البطولة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية على توفير برنامج الإعداد المثالي للمنتخب الأولمبي، استعداداً للبطولة القارية، واستكمالاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب.

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