«التسامح جراند سلام للجودو» تنطلق غداً في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم غد منافسات بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى في نسختها الحادية عشرة، والتي تستضيفها عاصمة دولة الإمارات برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر مباريات البطولة في دورها التمهيدي والنهائي حتى السبت المقبل بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويتضمن برنامج يومي الجمعة والسبت تتويج الفائزين والفائزات بألقاب مختلف الأوزان للبطولة التي تشهد مشاركة 104 دول، من بينها 12 دولة عربية، فيما تسعى المنتخبات المشاركة لتحسين تصنيفها الدولي لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020».

تبدأ الفعاليات اليوم بانعقاد الاجتماع الفني للبطولة الذي تعقده لجنة الاتحاد الدولي للجودو بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية والتي ستشرف على مراسم قرعة البطولة بحضور ممثلي الدول المشاركة وذلك بمقر إقامة الوفود، بعد أن تحدد اليوم موعداً نهائياً لاستلام بطاقات المشاركة في البطولة والتي يحق بموجبها حضور الاجتماع الفني العام والمشاركة في القرعة المقرر لها اليوم حسب الجدول الزمني، ويتم خلال اجتماع اليوم تحديد جدول انطلاقة مباريات الدور التمهيدي.

في الفترة المسائية يقام الحفل التقليدي الذي تنظمه اللجنة العليا المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو على شرف الوفود المشاركة وكبار الشخصيات، وسيشهد تكريم بعض الشخصيات الرياضية، التي أسهمت في خدمة الجودو في العالم والذي درج عليه الاتحاد بمناسبة الذكرى السنوية بالاعتراف بالجودو كرياضة أولمبية ظهرت أول مرة عام 1964.

وسيتم خلال الحفل تكريم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الرئيس الفخري للاتحاد العربي، بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو التي عقدت مؤخراً في اليابان ضمن المكرمين بوسام الإنجاز الذي يقدم للشخصيات التي خدمت الجودو في العالم، ويعتبر الدرعي واحداً من سفراء الاتحاد الدولي للجودو فوق العادة لصداقة الشعوب والتسامح حيث يتزامن الحفل مع عام التسامح الذي يمثل شعاراً لتلك البطولة، وسيتم تسليمه الوسام الذهبي الجديد قبل انطلاقة منافسات بطولة التسامح الحالية.

ودشّن الدرعي أمس الأول موقع البطولة في شبكة الإنترنت، بحضور ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة، وظهر الموقع في ثوبه الجديد بعد أن تم تطويره ليحدث نقلة كبيرة على مستوى متابعة اللاعبين والبطولات بحيث يمكن متابعة المباريات وأخبار اللاعبين والنتائج بالتنسيق مع إعلامية الاتحاد الدولي للجودو وسيتم بثه مع انطلاقة منافسات البطولة صباح الخميس على الهواء مباشرة وسط اهتمام محلي وعالمي.

على خط متصل، تواصل العمل لتجهيز صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بإشراف عضو اللجنة المشرفة ولاعب الجودو السابق سلطان الكتبي وزميله اللاعب المخضرم خليفة القبيسي، وسيتم فرش وتثبيت الأبسطة المطاطية وتجهيز المدرجات لاستقبال الجماهير التي سيكون دخولها لمتابعة المباريات بالمجان، بجانب تجهيز مكان كبار الضيوف واللجنة الفنية والحكام ومنصة التتويج، مع التأكيد على جاهزية أجهزة التكييف والإضاءة وخدمات الإنترنت التي تساعد جهاز التحكيم المكون من عشرات المحكمات والحكام.