شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان لأمانة بغداد والجوية بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فاز فريق أمانة بغداد على فريق الكرخ بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وسجل الأهداف مصطفى كريم «هدفين» ومهيمن سليم.

وفاز فريق القوة الجوية، على مضيفه فريق الكهرباء بهدف دون رد، سجله حمادي أحمد.

وتختتم اليوم منافسات الجولة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الحدود وضيفه فريق النجف، والثانية فريقي الطلبة ونفط الجنوب.

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