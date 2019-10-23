«ملكة البساط».. أبرز مفاجآت جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عن مفاجأة جديدة سوف يتم إطلاقها لأول مرة في الجولة الرابعة من النسخة الخامسة للبطولة والتي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل على صالة كاريوكا أرينا في المجمع الأولمبي.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام إن «ملكة البساط» هي المفاجأة الجديدة التي ستظهر في جولة البرازيل، مضيفاً: «بعد نجاح منافسات «ملك البساط» التي يشارك فيها أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، والمتابعة الكبيرة لها في فئات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل، قررنا أن نقيم بطولة ملكة البساط التي ستجمع أيضاً أساطير الوزن الخفيف من اللاعبات وهن بيانكا باسيلو، وأمل أمجاهد، وتاليتا ألنسار، ومايسا باستوش، وأنا رودريجوز، ولويزا مونتيرو، وسيتم توزيع اللاعبات ال6 على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 لاعبات، وتتأهل لاعبتان عن كل مجموعة، إلى نصف النهائي بحيث تواجه أولى المجموعة الأولى، ثانية المجموعة الثانية، والعكس بالعكس تلعب ثانية المجموعة الأولى مع أولى المجموعة الثانية، ثم تتأهل الفائزتان إلى النهائي، وذلك خلال الفترة من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء بتوقيت ريو دي جانيرو بتاريخ الأول من نوفمبر».

وبالنسبة للبرنامج الزمني الكامل لجولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، أكد البحري أنه سيبدأ بإجراءات الوزن الرسمية في الساعة الخامسة من مساء يوم 31 أكتوبر، بإشراف طاقم التحكيم الدولي الذي تم اختياره بعناية لإدارة نزالات البطولة، فيما ستبدأ المنافسات في صباح اليوم التالي لجولة ريو جراند سلام بالحزام الأزرق، وتستمر حتى الساعة الخامسة التي ستشهد بداية منافسات «ملكة البساط» والتي تستمر ساعتين.

وعن توقعاته للجولة، قال البحري إن جولة ريو دي جانيرو، وفقاً للتوقعات ستكون أقوى جولة في تاريخ منافسات البطولة على مدار 5 سنوات، لأنها ستكون 3 بطولات في واحدة، حيث ستشهد لأول مرة إقامة جولة ريو جراند سلام، ونهائيات ملك البساط، ثم منافسات ملكة البساط، أي إنها ستجمع كل عناصر الإثارة في مكان واحد على مدار ثلاثة أيام.

وقال إن وفد الإمارات سيرأسه يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويتوجه إلى البرازيل يوم 30 أكتوبر الجاري ولدينا مشاركات جيدة من عدد كبير من أندية الدولة، وهناك تواصل مستمر مع السفارة الإماراتية في البرازيل.

وقال البحري إن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع أولاً بأول مستجدات جولات أبوظبي جراند سلام، ويعطي توجيهاته دائماً بتطوير ورفع مستوى البطولة من جولة لأخرى، وهو من وجه بالاهتمام بالجودة على حساب الكم والعدد، ولفت في هذا الصدد إلى إلغاء منافسات الحزام الأبيض، والأساتذة 3 و4، من أجل رفع مستوى كفاءة البطولة وإغلاق باب التسجيل لجولة ريو جراند سلام قبل الموعد الرسمي بأسبوع تقريباً، بعد الوصول للعدد المطلوب، مضيفاً: «لو كنا أبقينا على الباب مفتوحاً لتضاعف العدد ولكن الأعداد لم تعد هدفنا الرئيسي حالياً».