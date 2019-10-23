«دبي الوطنية» تنظم مسيرة للمشي بمشاركة 500 طالب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مدرسة دبي الوطنية - البرشاء، مسيرة للمشي لمسافة 2 كلم، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30× 30، وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة دبي الوطنية - منطقة البرشاء رقم 1، بمشاركة 500 طالب من المرحلة الابتدائية وأولياء الأمور.

وتقدم الحضور والمشاركين أسامة عجول المدير العام، وسعاد أبو حرب مديرة المدرسة، ويونس آل رحمة منسق الأنشطة في منطقة دبي التعليمية، وشعبان حسين محمد رئيس قسم التربية الرياضية بمدرسة دبي الوطنية بالبرشاء، ومحمود المنصوري منسق الأنشطة في اتحاد الرياضة المدرسية وعدد من رجال الشرطة في مركز شرطة البرشاء.

وتضمنت الفعاليات عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وترديد الطلبة النشيد الوطني، كما تم توزيع قمصان خاصة بالمسيرة تحمل شعار تحدي دبي للياقة 30×30 على الضيوف والمشاركين، علاوة على قيام طلاب دبي الوطنية البرشاء بحمل علم الإمارات وشعار 30×30 وصورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد أشرف على تنظيم المسيرة معلمو قسم التربية الرياضية ومجلس طلاب المدرسة.