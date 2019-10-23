شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الوطنية» تنظم مسيرة للمشي بمشاركة 500 طالب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مدرسة دبي الوطنية - البرشاء، مسيرة للمشي لمسافة 2 كلم، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30× 30، وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة دبي الوطنية - منطقة البرشاء رقم 1، بمشاركة 500 طالب من المرحلة الابتدائية وأولياء الأمور.
وتقدم الحضور والمشاركين أسامة عجول المدير العام، وسعاد أبو حرب مديرة المدرسة، ويونس آل رحمة منسق الأنشطة في منطقة دبي التعليمية، وشعبان حسين محمد رئيس قسم التربية الرياضية بمدرسة دبي الوطنية بالبرشاء، ومحمود المنصوري منسق الأنشطة في اتحاد الرياضة المدرسية وعدد من رجال الشرطة في مركز شرطة البرشاء.
وتضمنت الفعاليات عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وترديد الطلبة النشيد الوطني، كما تم توزيع قمصان خاصة بالمسيرة تحمل شعار تحدي دبي للياقة 30×30 على الضيوف والمشاركين، علاوة على قيام طلاب دبي الوطنية البرشاء بحمل علم الإمارات وشعار 30×30 وصورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد أشرف على تنظيم المسيرة معلمو قسم التربية الرياضية ومجلس طلاب المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر «دبي الوطنية» تنظم مسيرة للمشي بمشاركة 500 طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.