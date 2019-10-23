صالات آسيا بدون «الأبيض»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: عصام هجو خسر منتخب الإمارات لكرة الصالات البطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ بعد خسارته أمام منتخب عُمان (1-5)، أمس، في مباراة الملحق الآسيوي لتصفيات غرب آسيا في البحرين. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العُماني هدفين، ليلجأ منتخب الإمارات إلى طريقة «الباور بلاي» ليسجل الأحمر ثلاثة أهداف مقابل هدف ل«الأبيض» لتنتهي المباراة لعُمان (5-1).

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