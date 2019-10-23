«ديوا» تتوج بذهبية الشطرنج في دورة الشيخة هند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

تأهل كل من هيئة الطرق والمواصلات، والنيابة العامة، إلى نهائي منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل، الساعة السادسة مساء.

جاء التأهل بفوز هيئة الطرق على طيران الإمارات بنتيجة 3-1، ونتيجة أشواط 26-24، 25-15، 25-17، 25-18، فيما فاز النيابة العامة على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 3-0 وبنتيجة أشواط 25-05، و25-11، 25-14. ويلتقي اليوم الأربعاء، كل من طيران الإمارات والقيادة العامة لشرطة دبي، في مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، وفي منافسات الريشة الطائرة تقام اليوم منافسات دور النصف النهائي لمنافسات الفردي، والفرق.

وفي منافسات الشطرنج لفئة المواطنات أسفرت النتائج النهائية عن تتويج أمل عبد العزيز العارف من ديوا بالميدالية الذهبية، ومنى محمد الهرمودي من دبي للإعلام بالميدالية الفضية، وفايقة صالح بوخشم بالميدالية البرونزية.

وفي فئة المقيمات توجت ميسون نرش من جمارك دبي، بالميدالية الذهبية، وسارة جرمن من هيئة الطرق والمواصلات بالميدالية الفضية، وكروز نورما لابيغ من هيئة صحة دبي، بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات كرة السلة يلتقي اليوم الأربعاء، كل من بلدية دبي والنيابة العامة، في الجولة الخامسة لتحديد بطل اللعبة، والفريق الحاصل على الميدالية الفضية، فيما تقام يوم السبت المقبل مباراة بين هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، من أجل تحديد صاحب الميدالية البرونزية، والمركز الثالث.

من جانبها، أكدت نسرين بن دوريش مشرفة فرق بلدية دبي، أن فرق البلدية استعدت جيداً للمواجهة الحاسمة مع النيابة العامة من أجل الحصول على اللقب، بعد مستوى رائع قدمته اللاعبات خلال الأيام الماضية في الدورة.

وأكدت بن درويش أن الدورة كانت مميزة في نسختها السابعة، وشهدت منافسة وإثارة بين جميع الفرق المشاركة، وليس فرق البلدية فقط، مؤكدة أنها تعيد لرياضة المرأة مكانتها، وتحفزها طوال العام على ممارسة الرياضة.