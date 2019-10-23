«باها أبوظبي» ينضم إلى بطولة الإمارات للراليات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيمثل انطلاق رالي باها أبوظبي الشهر المقبل دفعة مهمة لانتعاش رياضة الراليات الصحراوية في الإمارات؛ حيث يقدم فعالية متميزة ضمن البطولة المحلية الجديدة التي تستقطب أمهر السائقين من أنحاء الشرق الأوسط. ويمثل السباق الجولة الخامسة من بطولة الإمارات لراليات الباها 2019، والتي ينظمها نادي الإمارات لرياضة السيارات، والجدير بالذكر أن البطولة، والتي اجتازت حتى الآن نصف موسمها الأول، تحظى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام رالي باها أبوظبي في صحراء ليوا يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على مسار يجتاز الكثبان الرملية المدهشة في الربع الخالي، لينضم السباق بذلك إلى بطولة انطلقت من سلسلة سباقات تجريبية، أجراها نادي الإمارات لرياضة السيارات العام الماضي.

وفي تعليقه على الأمر، قال الشيخ عبدالله القاسمي، مؤسس ورئيس نادي الإمارات لرياضة السيارات: «سررنا للغاية بمدى الإقبال الذي تشهده البطولة حتى الآن في موسمها الأول، فنحن نتطلع إلى أن يرتقي رالي باها أبوظبي إلى مستوى جديد ومتميز يدعم مستقبل سباقات الرالي - والتي تعدّ مهد انطلاق رياضة السيارات في الدولة».

وأضاف: «ممتنون لمجلس أبوظبي الرياضي على ما يقدمه من رعاية ودعم للفعالية، ونتطلع إلى استقبال المتنافسين من دول الخليج العربية وخارجها». وسيكون الجزء المفضل في باها أبوظبي مشاركة نجم الراليات الإماراتي العالمي الشيخ خالد القاسمي، والذي فاز بالفئة T

1 في ثلاث من الجولات الأربع التي أقيمت هذا العام.

وستشهد فئة الدراجات النارية منافسة قوية بين ثلاثة دراجين يتصدرهم الكويتي محمد جعفر، والإماراتي محمد البلوشي، الذي توج بلقب كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية عام 2018، يليهما البريطاني المقيم بالإمارات دايفيد مكبرايد؛ حيث يفصل بين كل منهم نقطة واحدة على صعيد الترتيب العام لفئة الدراجات النارية.