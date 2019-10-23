استعدادات مكثفة لترايثلون برج الرابي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الاستعدادات لسباق «برج الرابي للترايثلون خورفكان» بصورة مكثفة؛ لإخراج الحدث بأفضل صورة، واعتمدت اللجنة المنظمة التفاصيل الفنية للحدث؛ وذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني الأمين العام لجمعية الإمارات للترايثلون، ونبيل المزروعي رئيس اللجنة في مقر اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في الشارقة.

وناقش الجانبان المسارات التي سيتم اعتمادها في النسخة الأولى من السباق؛ بحيث يمر المتسابقون على المناطق التاريخية والأثرية والسياحية في خورفكان؛ ومنها: برج الرابي وبرج العدواني وسد الرفيصه، وتم تحديد مسافات السباق، وستكون السباحة لمسافة 750 متراً والدراجات الهوائية ل 40 كيلومتراً والجري ل 21 كيلومتراً.

وأثنى عبد الملك جاني الأمين العام لجمعية الإمارات للترايثلون على هذه المبادرة بإقامة السباق مؤكداً أن مجلس الشارقة الرياضي يعد داعماً أساسياً للسباق؛ بفضل توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام، وقال: إن جمعية الإمارات للترايثلون برئاسة خالد الفهيم تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف اللجنة المنظمة للحدث؛ بهدف إنجاح السباق، وإخراجه بالصورة التي تليق بالمكانة التي تتحلي بها الإمارة الباسمة.

من جانبه، أكد نبيل المزروعي أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لنجاح النسخة الأولى من السباق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مبيناً أن كليات التقنية العليا والجامعات رحبت بالمشاركة في السباق، وقال: إن مثل هذه المبادرات المجتمعية والأنشطة الرياضية لها دور كبير في تعزيز الروابط بين المشاركين، كما أنها تروج للسياحة بشكل مميز.