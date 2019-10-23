اتحاد بناء الأجسام يعتمد الخطة الإعلامية لبطولتي العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الخطة الإعلامية لبطولتي العالم لبناء الأجسام والقوة البدنية، وتقام الأولى في الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، والثانية في مجمع حمدان بن محمد في دبي خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر المقبل، وتم تكليف المنسق الإعلامي لاتحاد بناء الأجسام عبد الله جمال عبد الله البلوشي برئاسة اللجنة الإعلامية موجهاً بالتنسيق مع اللجان العليا المنظمة للبطولتين للخروج بأفضل مردود إعلامي يخص البطولتين وبما يتناسب والنجاحات التنظيمية للإمارات في مختلف البطولات والدورات الرياضية.

هذا وأكد عبد الله جمال عبد الله البلوشي أن الخطة الإعلامية تتضمن تمليك وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستتواجد في البطولتين والقنوات التلفزيونية، المعلومات الكافية عن اللاعبين والمنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى إعداد التقارير الإعلامية واللقاءات الصحفية مع ضيوف الدولة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص وباقي الوسائل الإعلامية إضافة إلى تقديم الدعم الإعلامي المطلوب للاعبي منتخبي الإمارات ببناء الأجسام والقوة البدنية للمساهمة في تحفيزهم لتحقيق أفضل نتائج في البطولتين.