سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم غد الخميس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتستمر حتى يوم بعد غد الجمعة، حيث تقام السباقات وفق نظام بروتوكول بوذيب لسباقات ركوب القدرة والتحمل.

وتبدأ في الحادية عشرة والنصف صباح غد الخميس إجراءات الفحص البيطري لسباق 40.28 كلم تأهيلي محلي الذي ينطلق في الواحدة والنصف ظهراً، كما يتم الفحص البيطري لسباق 80.87 كلم دولي (نجمة واحدة) في الواحدة والنصف ظهراً، وفي الساعة الثانية ظهراً سيتم الفحص البيطري لسباق 80.47 كلم تأهيلي محلي، وينطلق في السادسة صباح يوم الجمعة سباق 80.87 كلم تأهيلي دولي «نجمة واحدة»، وفي السابعة إلا ربعاً سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي.