دوري أبطال أوروبا.. فوز هام للريال والعلامة الكاملة لباريس ويوفنتوس يقلب الطاولة

الموجز - شريف الجنيدي

شهدت الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أبرز المواجهات التي أقيمت اليوم جالاطا سراي التركي وريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي.

المجموعة الأولى

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز في غاية الأهمية خارج ملعبه على فريق جالاطاسراي التركي بنتيجة هدف وحيد.

أحرز هدف الريال الوحيد نجم خط وسطه توني كروس في الدقيقة 18.

وفي المجموعة ذاتها، نجح باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة على فريق كلوب بروج البلجيكي، حيث تمكن من إحراز خمسة أهداف نظيفة.

افتتح ماورو إيكاردي التسجيل في الدقيقة 7، وعزز كيليان مبابي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 61.

وأضاف إيكاردي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63، قبل أن يضيف مبابي الهدف الرابع والخامس في الدقائق 79 و83.

المجموعة الثانية

نجح بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق الفوز خارج ملعبه على مضيفه أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم اللاعب يوسف العربي للفريق اليوناني في الدقيقة 23، وعادل روبرت ليفاندوفيسكي النتيجة للبايرن في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تمكن الهداف البولندي من إحراز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 62، قبل أن يعزز التقدم كورنتين توليسو بهدف ثالث في الدقيقة 75.

وقلص جوييرمي النتيجة لأوليمبياكوس في الدقيقة 79.

وفي المجموعة ذاتها، نجح توتنهام الإنجليزي في الفوز على ملعبه على فريق سرفينا زافيزدا الصبري بخماسية نظيفة.

افتتح هاري كين سجل الأهداف في الدقيقة 5، وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 16 و44.

وفي الشوط الثاني أضاف إريك لاميلا الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 57، قبل أن يختتم هاري كين بهدف خامس في الدقيقة 72.

المجموعة الثالثة

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز أهداف السيتي سيرجيو أجويرو في الدقيقتين 34 و 38، وأضاف رحيم سترلينج الأهداف الثلاثة الباقية في الدقائق 58،64،69.

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وأحرز هدف أتلانتا الوحيد في المباراة اللاعب رسلان مالينوفسكي في الدقيقة 28.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لمثلهما.

تقدم لشاختار اللاعب يفهين كونوبليانكا في الدقيقة 16، قبل أن يتمكن لاعب دينامو زغرب داني اولمو من إدارك التعادل في الدقيقة 25.

وفي الشروط الثاني، أحرز ميسلاف أورشيتش الهدف الثاني لدينامو زغرب في الدقيقة 60، قبل أن يعادل دوميلسون دودو النتيجة لشاختار في الدقيقة 75.

المجموعة الرابعة

خطف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف في الوقت القاتل.

أحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم الأتلتي ألفارو موراتا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن يوفنتوس الإيطالي من قلب النتيجة على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف.

تقدم الفريق الروسي في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه أليكسي ميرانتشوك، قبل أن يحرز نجم اليوفي ديبالا هدفين في الدقيقتين 77 و79.

ومن المقرر أن تقام باقي مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي بالمواجهات التالية:

أياكس امستردام الهولندي * تشيلسي الإنجليزي

لايبزيج الألماني * زينيت الروسي

بنفيكا البرتغالي * ليون الفرنسي

سلافيا براج التشيكي * برشلونة الإسباني

انتر ميلان الإيطالي * بوروسيا دورتموند الألماني

ليل الفرنسي * فالنسيا الإسباني

جينك البلجيكي * ليفربول الإنجليزي

ريد بول سالزبورج النمساوي * نابولي الإيطالي