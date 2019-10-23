فوز ثالث لكل من سيتي وبايرن وسان جرمان وأول لريال









اسماء السيد - قطع كل من مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي شوطا كبيرا نحو ثمن النهائي، بعد أن حقق الفوز الثالث تواليا في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما سجل العملاق الإسباني ريال مدريد فوزه الأول.

في المجموعة الثالثة، قلب مانشستر سيتي تخلفه أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي الى فوز كاسح بنتيجة 5-1، وذلك بفضل ثلاثية لرحيم ستيرلينغ وثنائية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ورفع سيتي رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن كل من دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دانييتسك الأوكراني اللذين تعادلا 2-2 على أرض الأخير، فيما لا يزال أتالانتا يبحث عن نقطة أولى تاريخية له في المسابقة.

ولم يكن أتلانتا بالخصم السهل على سيتي الذي وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء تسبب بها البرازيلي فرناندينيو وانبرى لها الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

ولم ينتظر سيتي طويلا للعودة الى اللقاء وادراك التعادل بواسطة أغويرو بعد تمريرة من ستيرلينغ (34) الذي كان أيضا خلف هدف التقدم بعد دقائق معدودة حين انتزع ركلة جزاء انبرى لها أغويرو وسجل هدفه الثاني (38).

وفي الشوط الثاني، كوفىء ستيرلينغ بتسجيله هدفه الأول بعد تمريرة من فيل فودن (58)، ثم سرعان ما أضاف الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة بينية رائعة للألماني إيلكاي غوندوغان (58)، قبل أن يكمل الثلاثية بعد تمريرة عرضية متقنة من الجزائري رياض محرز (69).

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا:

ملخص مباراة دينامو زغرب وشاختار دانييتسك:

وفي المجموعة الثانية، تابع بايرن ميونيخ انطلاقته القوية بفوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-2، فيما حقق توتنهام الإنكليزي وصيف البطل فوزه الأول وجاء كاسحا على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر بفضل ثنائية لكل من هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

ويدين بايرن بالفوز الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية رفع بها رصيده الى 18 هدفا هذا الموسم، وذلك في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وعزز بايرن موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما مني أولمبياكوس بالخسارة الثانية تواليا وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الأخير.

وكان أولمبياكوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي المغربي السابق يوسف العربي بضربة رأسية من مسافة قريبة (23) قبل أن يدرك ليفاندوفسكي التعادل مستغلا كرة مرتدة من الحارس (34) ثم يضع فريقه في المقدمة بتسديدة من زاوية صعبة (62).

وعزز الفرنسي كورنتان توليسو تقدم النادي البافاري بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة (75)، ثم قلص البرازيلي غييرمي الفارق بتسديدة قوية ارتطمت باحد اللاعبين وخدعت الحارس مانويل نوير (79).

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وأولمبياكوس:

ملخص مباراة توتنهام والنجم الأحمر:

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- ديبالا يجنب يوفنتوس الاحراج -

وفي المجموعة الرابعة، جنب الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس الإيطالي الاحراج، وذلك عندما حول تخلفه أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي الى فوز متأخر بشق النفس 2-1.

وبدا يوفنتوس في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى والسقوط أمام جمهوره في تورينو حين تخلف في الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 77 قبل أن يقول ديبالا كلمته بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين، مانحا فريق المدرب ماوريتسيو ساري فوزه الثاني وأبقاه في الصدارة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف متأخر أيضا سجله البديل ألفارو موراتا برأسه في الدقيقة 78، ليصبح أول لاعب يسجل لقطبي العاصمة أتلتيكو وريال في المسابقة القارية.

وأعرب ديبالا عن سعادته بانقاذ فريقه، قائلا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي "أنا سعيد جدا، احتجت حقا لهدفين من هذا النوع. كانت مباراة صعبة الليلة لكن كان بالامكان ملاحظة مستوى الخبرة التي يتمتع بها فريقنا. حافظة على رباطة جأشنا على الدوام حتى نجحنا أخيرا في التسجيل".

ملخص مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف:

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن:

- فوز أول لريال وثلاثية لمبابي -

وفي المجموعة الأولى، حقق ريال مدريد فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه غلطة سراي التركي 1-صفر، فيما حقق باريس سان جرمان العلامة الكاملة بفوزه الكاسح على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-صفر.

ويدين ريال بفوزه إلى الألماني طوني كروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 من المباراة المئة له في المسابقة القارية العريقة.

وهو الفوز الأول للنادي الملكي في دور المجموعات هذا الموسم بعد خسارته المذلة امام مضيفه سان جرمان صفر-3 وسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه كلوب بروج 2-2.

واستغل ريال خسارة كلوب بروج ليرفع رصيده إلى أربع نقاط وينتزع منه المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وبفارق خمس نقاط خلف سان جرمان الذي وضع قدما في الدور الثاني.

وتنفس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعداء بعد التعثر المخيب أمام مايوركا في الدوري السبت الماضي حيث طالته انتقادات كثيرة وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال إقالته في حال التعثر في رحلته التركية.

وفي الثانية، تابع سان جرمان انطلاقته القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي وكان ساحقا على حساب مضيفه كلوب بروج بخماسية كان بطلها الدولي كيليان مبابي صاحب هاتريك وتمريرة حاسمة.

وسجل مبابي الذي دخل في الدقيقة 52 مكان الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ، أهدافه الثلاثة في الدقائق 61 و79 و83، وأضاف الأرجنتيني المعار من إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي ثنائية في الدقيقتين 7 و63.

ملخص مباراة ريال مدريد وغلطة سراي:

ملخص مباراة باريس سان جرمان وكلوب بروج: