نتيجة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي 1-0 دوري ابطال اوروبا الجولة الثالثة

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي التركي في دوري ابطال اوروبا الجولة الثالثة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب المواجهة الكبيرة التي تجمع بين ريال مدريد وجالطة سراي الاسطورة ضمن منافسات دور المجموعات من المسابقة القارية وذلك على ملعب تورك تيليكوم آرينا بأسطنبول، حيث يأمل الميرنجي في تحقيق أول ثلاث نقاط على المستوى الأوروبي بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة خاصةً من الناحية الدفاعية بعدما اهتزت شباكه خمس مرات.

ريال مدريد وغلطة سراي

ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من خلال شاشة قناة bein sport hd1 بالتعليق العربي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مع تغطية شاملة بالاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الفنية للفريقين على المستطيل الأخضر.

وبعد مرور جولتين من التشامبيونزليج لم ينجح الملكي في الفوز مطلقاً وحصد نقطة واحدة بعد هزيمته الثقيلة بثلاثية أمام باريس سان جيرمان وتعادله الإيجابي أمام كلوب بروج بهدفين لمثلهما، وسيحاول المدير الفني زيدان تصحيح الأوضاع قبل فوات الآوان.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

تشكيلة الريال الرسمية هي: تيبو كورتوا – مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال – كروس – فالفيردي – إيسكو – هازارد – بنزيما – رودريجو، دكة بدلاء الميرنجي يتواجد بها كلاً من أريولا , ميليتاو , جيمس , يوفيتش , إيسكو , ميندي , فينسيوس.