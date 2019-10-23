ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

نتيجة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم، لقاء حاسم ومشوق بين الريال وجالطة سراي مباشر بدون تقطيع تعليق عصام الشوالي في إطار المرحلة الثالثة من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم وذلك في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسعى العملاق الأسباني إلى تخطي عقبة الخصم العنيد المتسلح بجماهيره الغفيرة التي ستحتشد بالمدرجات لمساندة لاعبيها أمام أبناء المدرب زيدان.

وسيفتقد الميرنجي خدمات العديد من اللاعبين البارزين في صفوفه بسبب الإصابة مثل لوكا مودريتش وجاريث بيل وناتشو فيرنانديز وأسينسيو، فيما تم استبعاد المهاجم ماريانو دياز لدواعٍ فنية من وجهة نظر المدير الفني، فيما شهدت القائمة عودة النجم إدين هازارد الذي سيشارك بشكل أساسي بعد غيابه عن الفريق مؤخراً مع تواجد الثنائي توني كروس ولوكاس فاسكيز بخط الوسط.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

كشف الاتحاد الأوروبي عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مهمة القمة الكروية حيث سيكون حكم الساحة هو الإيطالي دانييلي اورساتو ويعاونه كلاً من لورنزو مانغانلي واليساندرو فيما سيكون الحكم الرابع هو دانييلي دوفيري، وتأتي تلك المواجهة بعد فقدانه صدارة الترتيب المحلي لصالح غريمه برشلونه بعد الخسارة التي تلقاها أمام مايوركا بهدف نظيف.

نتيجة ريال مدريد وغلطة سراي

التشكيل الأساسي للضيوف جاء كالآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال، الوسط: كروس – فالفيردي – إيسكو، ثلاثي الهجوم: رودريجو – هازارد – بنزيما.