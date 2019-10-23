اخبار الرياضه

حسام حسن يحدد مصير التدريبات فى سموحة غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد مصير التدريبات فى سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، غدا الأربعاء، جلسة مع الجهاز الفنى المعاون يتم خلال طرح جميع الحلول للمرحلة القادمة.

ويدرس الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية 72 ساعة على أن يعود الفريق بعدها للتدريبات اليومية وإقامة معسكر سكندرى يكون بمثابة فترة إعداد جديدة، يتخلله عدد من المباريات الودية.

ويسعى العميد لاستكمال فتره التجانس التى بدأت تأتى بثمارها خلال الفترة الماضية فى بطولة الدورى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يحدد مصير التدريبات فى سموحة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا