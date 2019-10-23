شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد مصير التدريبات فى سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، غدا الأربعاء، جلسة مع الجهاز الفنى المعاون يتم خلال طرح جميع الحلول للمرحلة القادمة.

ويدرس الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية 72 ساعة على أن يعود الفريق بعدها للتدريبات اليومية وإقامة معسكر سكندرى يكون بمثابة فترة إعداد جديدة، يتخلله عدد من المباريات الودية.

ويسعى العميد لاستكمال فتره التجانس التى بدأت تأتى بثمارها خلال الفترة الماضية فى بطولة الدورى.