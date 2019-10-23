اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو.. المقاصة يتقاسم النقاط مع دجلة بالتعادل 2/2 فى مباراة مثيرة تعادل مصر المقاصة مع وادى دجلة بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف حقق فريق أسوان فوزا مهما على نظيره إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري. Advertisements تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك والفريق يتدرب على استاد السلام غدا يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الختامي غدا على استاد السلام، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال. النجم الساحلى يعلن التوصل لحل نهائى لأزمة كوليبالى مع الأهلي أعلن النجم الساحلى التونسى التوصل إلى اتفاق نهائى ورسمى مع إدارة فريق الأهلى، يقضى بانتقال اللاعب الإيفوارى سليمانى كوليبالى إلى صفوف النجم.

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