شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة المصرى يصل سيشل للترتيب لمباراة كوت دي أور فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل على الطرابيلى، أمين صندوق النادى المصرى البورسعيدى رئيس بعثة الفريق فى سيشل، إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل للتجهيز لمباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بنظيره كوت دى أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل على ملعب استاد لينتيه بالعاصمة فيكتوريا.

رافق الدكتور على الطرابيلى، خلال الرحلة التى استغرقت قرابة 12 ساعة كاملة، منها ساعتان على سبيل الترانزيت بمطار دبى اللواء ياسر سالم مدير جهاز الكرة بالنادى، وياسر عزت مدرب الفريق، حيث كان فى استقبالهم عدد من مسئولى اتحاد الكرة بسيشل، وكذلك مسئولى نادى كوت دى أور.

وفور وصول الدكتور على الطرابيلى إلى العاصمة فيكتوريا بدأت رحلة البحث عن الفندق الذى سيقيم به الفريق هناك، وبعد مفاضلة بين عدد من الفنادق تم الاستقرار على أحد الفنادق التى تبعد عن ملعب المباراة ما يقرب عشر دقائق بالسيارة، كما تم الاستقرار على الملعب الذى سيؤدى به الفريق مرانه يوم الخميس فور وصوله.