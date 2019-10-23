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مباراة الاهلى والزمالك تقام فى نهاية الدور الأول بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة الاهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقرر إقامتها فى نهاية الدور الأول.

وبعد أن تم تأجيل مباراة الاهلى والزمالك لدواعى أمنية، تمسك مسئولى القلعة الحمراء بعدم مواجهة أى فريق فى الفترة الحالية لحين خوض لقاء القمة، أو تحديد موعد جديد لها، لتتفاقم الأزمة خاصة وإنه كان من المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الجونة غدًا الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى.

وعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة مع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى منزل الأخير، لمناقشة الأزمة وايجاد حلول ترضى جميع الأطراف.

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وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واحترامه لكل أطراف منظومة كرة القدم المصرية وفي القلب منها جميع الأندية المصرية المشاركة في مسابقاته دون استثناء، كما أكد الاتحاد تفهمه لسعي أي ناد لتحقيق مصالحه، بل وترحيب ومساعدة الاتحاد المصري قدر المستطاع ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة المسابقات التي ينظمها بما يعود بالنفع على الكرة المصرية، وعلى وجه الخصوص جميع الأندية المشاركة فيها.

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وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على التزامه التام بما ألزم به نفسه بتحكيم مبدأ العدل في كل تعاملاته مع الأندية كافة وتقديم معاني الحوكمة والشفافية في كل قراراته وخطواته، وهو ما تم بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك.

 

ويرفض الاتحاد المصري لكرة القدم رفضا قاطعا أي تصريحات أو تلميحات من أي طرف كان بأن أعضاء اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ينحازون إلى طرف ضد طرف آخر ، ويدعو الاتحاد المصري كل المتشككين في ذلك لإثبات شكوكهم بأدلة ملموسة والتقدم بها إلى أي جهة يرونها ، وعليهم أيضا تبعات عدم ثبوت صحتها.

 

وأكد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي أنهم يعملون تطوعا ودون أي طموح في الاستمرارية بعد انتهاء مدة تكليفهم، إلا أنهم في الوقت نفسه جزء من المنظومة في مصر، وضمن النسيج الوطني الذي نلتحف به جميعا ، ويقدرون بذلك الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن دون إثارة الرأي العام أو قلب الحقائق.

 

كما اعتبر اتحاد الكرة نفسه بيت الأمة الكروية يسعده أن يظل بابه مفتوحا لكل أبنائه يستمع إلى شكواهم ويطمأنهم على حقوقهم ويساعدهم على تحقيق مصالحهم في إطار العدل وعدم الجور على المصالح العامة لكل أطراف المنظومة الكروية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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