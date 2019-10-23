شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يترك معسكر الإسماعيلى بعد ساعات من مغادرة محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفجرت أزمة جديدة فى معسكر النادى الإسماعيلى قبل ساعات من مواجهة الجزيرة الإماراتى، فى ذهاب دور الستة عشر بالبطولة العربية، والمقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد الإسماعيلية، حيث قرر عماد حمدى لاعب الفريق حزم حقائبه والخروج من معسكر الدراويش، إثر علمه بخروجه من قائمة المباراة.

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وكان محمد فوزى، حارس مرمى الدراويش، قد غادر المعسكر رافضا فكرة الاستمرار بعد خروجه من قائمة المباراة ولحق به عماد حمدى الذى لا يشارك فى المباريات خلال الفترة الأخيرة منذ رفضه تمديد تعاقده مع الدراويش، بينما لم يستعيد محمد فوزى مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون، رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .