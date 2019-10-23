شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُبعد مدافع طنطا عن التدريبات 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الأشعة التى خضع لها سليمان عبدربه مدافع فريق طنطا إصابته بجزع فى أنكل القدم تعرض لها، خلال المشاركة فى المباراة الودية أمس أمام عثمانيون طنطا التى أقيمت على استاد طنطا. ويغيب سليمان عبدربه عن التدريبات لمدة تترواح بين 7 إلى 10 أيام يعود بعدها إلى المشاركة في تدريبات الفريق الطنطاوى. وخسر نادي طنطا بهدف نظيف أمام نظيره مقاولون طنطا، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا راحة للاعبين لمدة 48 ساعة.

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