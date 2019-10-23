شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يجتمع بمعاونيه لوضع برنامج الحدود الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، اجتماعا مع الجهاز المعاون له لوضع خطة للاعبى الفريق الفترة المقبلة. ويتواجد فريق حرس الحدود حاليا بمعسكر مغلق بالإسكندرية، ويدرس الجهاز الفني للحدود خوض مباراة ودية مع أحد الأندية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرى يجتمع بمعاونيه لوضع برنامج الحدود الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.