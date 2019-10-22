شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان يقسو على كلوب بروج بخماسية نظيفة والان مع التفاصيل

عاد نادي باريس سان جيرمان من ملعب "يان بريديل" بفوز كاسح على صاحب الأرض كلوب بروج في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للباريسيين مبكراً في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف. Advertisements في الشوط الثاني حل النجم كيليان مبابي بديلاً للكاميروني شوبو موتينج ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 تلاه الهدف الثالث لإيكاردي في الدقيقة 63. وأضاف مبابي هدفين متتاليين في الدقيقتين 79 و 84 ليسجل بذلك الهاتريك. يواصل باريس سان جيرمان بهذا الفوز تصدره للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يظل كلوب بروج ثالثاً برصيد نقطتين.

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