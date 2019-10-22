شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا | مانشستر سيتي يكرم وفادة أتالانتا بخماسية والان مع التفاصيل

عاقب نادي مانشستر سيتي ضيفه أتلانتا الإيطالي على تقدمه بهدف نظيف في ملعب الإتحاد، لفوز كاسح بخماسية مقابل هدف في ثالث مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم مالينوفيسكي للضيوف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بيد أن أجويرو تكفل بتسجيل التعادل وهدف التقدم في الدقيقتين 34 و 38 من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني تكفل رحيم ستيرلنج بالإجهاز على الضيف الإيطالي بتسجيل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 58 و 64 و 69.

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يذكر أن المباراة شهدت إصابة لاعب الوسط المدافع رودري في الدقيقة 41 وحل بدلاً منه العائد من الإصابة جون ستونز.

كما شهدت طرد الاعب الشاب في الدقيقة 84 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

يواصل السيتي تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يظل أتلانتا في المركز الأخير دون رصيد ويقترب من توديع البطولة.